Правительство РФ одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных

Российское правительство поручило одобрить проект соглашения между кабинетами министров РФ и Индии о порядке направления воинских частей. Распоряжение об этом опубликовали на портале правовых актов.

«Одобрить представленный Минобороны России, согласованный с МИД России <…> и предварительно проработанный с индийской стороной, проект соглашения», — уточнили в документе.

Речь идет о порядке взаимного направления солдат, кораблей и самолетов на территории двух стран.

Кроме того, кабмин поручил российскому военному ведомству провести с участием МИД РФ переговоры с индийской стороной и подписать соглашение.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной боевой готовности, Вооруженные силы страны готовятся ко всем вариантам развития ситуации.

20 июня газета The New York Times написала, что Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены, что сотрудничество Пекина и Москвы поможет КНДР стать мощной ядерной державой.

Ранее индийская рупия достигла рекордного минимума.