Росгвардейцы нашли три схрона ВСУ с оружием в Волновахском районе

Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий обнаружили три тайника Вооруженных сил Украины в лесополосе Волновахского муниципального округа ДНР. Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения оперативного назначения Росгвардии с позывным «Кристалл».

«По результатам проведения разведывательно-поисковых мероприятий обнаружено три тайника, из которых изъято стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, взрывчатые вещества, гранаты и мины», – отметил военный.

По его словам, в трех тайниках были найдены выстрелы к станковому противотанковому гранатомету, ручной противотанковый гранатомет, автоматы Калашникова, 82 и 120-мм снаряды к минометам, большое количество патрон к стрелковому оружию, выстрелы к подствольному гранатомету, ручные гранаты, противотанковые и противопехотные мины, 15 кг тротила, шнуры и детонаторы.

В начале июня под Артемовском сотрудниками УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа был обнаружен схрон с оружием, заготовленный украинскими полицейскими еще в 2014 году.

Ранее в московском лесу нашли схрон с боеприпасами.