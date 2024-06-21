Украинский беспилотник сбили над приграничным регионом России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дежурные системы ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа около 17:00 мск.

21 июня губернатор Белгородской области Гладков информировал, что несколько беспилотников Вооруженных сил Украины атаковали окраину города Шебекино. Один дрон взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия и повредил три автомобиля, забор и остекление, а второй БПЛА упал и сдетонировал на территории коммерческого предприятия, в результате чего оказалась повреждена кровля складского помещения, сообщил губернатор.

До этого Министерство обороны России сообщало, что средства ПВО в ночь на 21 июня сбили и уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края, 1 — над территорией Волгоградской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.