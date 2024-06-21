Нетаньяху рассказал о планах провести демилитаризацию Газы

Израиль после окончания конфликта в секторе Газа намерен провести его демилитаризацию. Об этом в интервью порталу Punchbowl News заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он считает, что Израиль может провести «устойчивую демилитаризацию» только против возрождающегося террористического движения. При этом в конце 2023 года власти Израиля отрицали планы по оккупации сектора Газа.

Нетаньяху также заявил о планах по созданию в Газе гражданской администрации, которая будет заниматься управлением и распределением гуманитарной помощи.

«Лучшим способом это сделать будет сотрудничество межарабского спонсорства и помощь арабских государств», — сказал он.

16 июня ЦАХАЛ объявил о введении ежедневной «тактической паузы» в военных действиях на юге секторе Газа.

После этого Нетаньяху выступил против «тактической паузы» армии Израиля в Газе.

Ранее США усомнились в возможности долгосрочного перемирия в секторе Газа.