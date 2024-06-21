Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху рассказал о планах провести демилитаризацию Газы

Нетаньяху: Израиль намерен провести демилитаризацию Газы по окончании конфликта

close
100%
Abed Khaled/Reuters

Израиль после окончания конфликта в секторе Газа намерен провести его демилитаризацию. Об этом в интервью порталу Punchbowl News заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он считает, что Израиль может провести «устойчивую демилитаризацию» только против возрождающегося террористического движения. При этом в конце 2023 года власти Израиля отрицали планы по оккупации сектора Газа.

Нетаньяху также заявил о планах по созданию в Газе гражданской администрации, которая будет заниматься управлением и распределением гуманитарной помощи.

«Лучшим способом это сделать будет сотрудничество межарабского спонсорства и помощь арабских государств», — сказал он.

16 июня ЦАХАЛ объявил о введении ежедневной «тактической паузы» в военных действиях на юге секторе Газа.

После этого Нетаньяху выступил против «тактической паузы» армии Израиля в Газе.

Ранее США усомнились в возможности долгосрочного перемирия в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами