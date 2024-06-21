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Путин сообщил, что Россия будет развивать ядерную триаду

Путин заявил, что РФ будет развивать ядерную триаду, как средство сдерживания

Россия планирует и дальше развивать ядерную триаду, поскольку это гарантия стратегического сдерживания и баланса сил в мире. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

«В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире», — сказал он.

20 июня Владимир Путин заявлял, что стратегические ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности. Российский лидер отметил, что российская сторона за этими действиями внимательно наблюдает и в случае роста каких-либо угроз готова соответствующим образом и адекватно реагировать.

До этого представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) заявил, что Соединенные Штаты открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к текущему конфликту на Украине.

Ранее бывший советник Трампа призвал американские власти провести ядерные испытания.

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