В Польше оценили решение США отложить поставки Patriot в республику

Польский президент Анджей Дуда назвал проблемой анонсированные администрацией США задержки поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в республику. Глава государства прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции Radio Zet.

«Это всегда проблема, когда затягиваются поставки, особенно когда мы работаем над модернизацией [Вооруженных сил Польши] и укреплением безопасности страны», — подчеркнул он.

По мнению Дуды, решение американского руководства повременить с поставками систем ПВО является следствием низких темпов производства военной техники в последние несколько лет. В то же время президент обратил внимание, что союзники Польши по НАТО продолжают выполнять свои обязательства по защите ее воздушного пространства. В том числе это касается Вашингтона и Лондона.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 июня газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют приостановить выполнение всех открытых заказов на поставки Patriot от других стран ради помощи Украине. Вашингтон не будет снабжать другие государства такими системами, пока у Киева не появится достаточное количество средств защиты от воздушных атак российских войск, уточнялось в материале.

Ранее в Германии предложили использовать для защиты Украины системы ПВО, расположенные на территории стран — членов НАТО.