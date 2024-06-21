Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило, сколько групповых ударов нанесено по Украине за неделю

Минобороны РФ: 14 групповых ударов нанесено по объектам на Украине за неделю

close
100%
РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что за период с 15 по 21 июня было нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом говорится в еженедельной сводке оборонного ведомства.

В частности для ударов применялось высокоточное оружие воздушного и наземного базирования. В результате были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов Украины.

Также целями атак стали электроподстанции, которые обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, и места подготовки к применению безэкипажных катеров.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

Минобороны РФ также проинформировало, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат Вооруженных сил Украины.

7 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ постепенно выдавливают украинскую армию из Донбасса и с других прилегающих территорий. Он отметил, что российские войска с начала текущего года освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км.

Ранее в подполье заявили об ударе российских войск по объектам во Львове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами