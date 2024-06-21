Минобороны РФ сообщило, сколько групповых ударов нанесено по Украине за неделю

Минобороны РФ сообщило, что за период с 15 по 21 июня было нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом говорится в еженедельной сводке оборонного ведомства.

В частности для ударов применялось высокоточное оружие воздушного и наземного базирования. В результате были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов Украины.

Также целями атак стали электроподстанции, которые обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, и места подготовки к применению безэкипажных катеров.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

Минобороны РФ также проинформировало, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 солдат Вооруженных сил Украины.

7 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ постепенно выдавливают украинскую армию из Донбасса и с других прилегающих территорий. Он отметил, что российские войска с начала текущего года освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км.

Ранее в подполье заявили об ударе российских войск по объектам во Львове.