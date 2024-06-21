Израильский танк случайно обстрелял территорию Израиля

Один из танков израильской армии, ведя огонь по цели в секторе Газа, случайно обстрелял территорию Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Из-за неисправности, причина которой выясняется, снаряд отклонился от курса и упал на территории Израиля возле пограничного заграждения», — отмечается в публикации.

По данным военнослужащих, в результате этого в районе регионального совета Хоф-Ашкелон повреждение получил автомобиль, в машину попали осколки. В результате инцидента никто не пострадал, по факту инцидента проводится расследование.

До этого политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя решение Белого дома отменить израильско-американскую встречу высокого уровня, заявил, что изменение отношения к Израилю внутри США становится все более заметным.

19 июня стало известно, что Белый дом отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем после того, как Нетаньяху опубликовал видеообращение с жалобами на задержки в поставках американского оружия.

Ранее сообщалось, что США не прекращали поставки оружия Израилю.