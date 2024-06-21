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Журналисты узнали подробности о сброшенной в зоне СВО фугасной авиабомбе

Fighterbomber: сброшенную под Харьковом ФАБ-3000 установили на мгновенный взрыв

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Министерство обороны РФ

Российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую использовали в Харьковской области, установили на моментальный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

Отмечается, что это можно понять по глубине воронки, оставшейся после взрыва. Автор публикации обратил внимание, что вся энергия ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на выкапывание ямы.

Журналист добавил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 способен нести три бомбы ФАБ-1500 с УМПК вместо одной ФАБ-3000.

20 июня Telegram-канал «Военное дело» сообщил об использовании Вооруженными силами России авиабомбы ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции. В результате удара было уничтожено крупное скопление личного состава украинской армии в Часове Яре. В населенном пункте Липцы Харьковской области этой же бомбой был уничтожен четырехэтажный дом, используемый украинскими войсками в качестве пункта временной дислокации.

Авиабомба ФАБ-3000 может стать оружием «судного дня» в военной операции на Украине, предположил китайский эксперт Шао Юнлин. При этом издание Forbes назвало бомбу «чрезмерно мощной» для ударов по позициям ВСУ и предупреждает об угрозе для самолетов-носителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили, что умные бомбы России меняют ход боевых действий на Украине.

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Операция на Украине
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