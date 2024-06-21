Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участник СВО неделю питался листьями в ожидании эвакуации с поля боя

Боец «Мияги» неделю ел листья и пил дождевую воду, ожидая эвакуации с поля боя

close
100%
РИА Новости

Российский боец с позывным «Мияги» целую неделю питался листьями и пил дождевую воду в ожидании эвакуации с поля боя. О том, как ему удалось выжить и самостоятельно прорваться к позициям Вооруженных сил РФ, мужчина рассказал журналистам RT.

В материале отмечается, что военнослужащий является уроженцем Алтайского края. По словам участника специальной военной операции (СВО), в один из дней ему довелось принять участие в штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время боевых действий «Мияги» занял одно из оставленных украинскими солдатами укреплений. Мужчина остался, чтобы удерживать позицию, пока его товарищи штурмовали другой опорный пункт ВСУ.

Но в результате бойцу пришлось провести в этой точке семь дней. Постоянно летавшие в небе украинские дроны не давали ему возможности свободно передвигаться, поэтому он ждал эвакуации.

Так как питаться было нечем, «Мияги» ел листья и пил дождевую воду. Как сказал солдат, иногда ему даже мерещилось, что в кустах стоят бутылки с питьевой водой.

«Будто понемногу сходил с ума», — вспомнил мужчина.

Он добавил, что на восьмой день решил самостоятельно прорваться к позициям ВС РФ. Военнослужащий преодолел зону поражения БПЛА шириной три километра и минное поле, в конце концов добравшись до сослуживцев. Теперь это событие «Мияги» считает своим вторым днем рождения.

Ранее военные медики извлекли из тела бойца ВС РФ неразорвавшийся боеприпас.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами