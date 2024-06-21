Участник СВО неделю питался листьями в ожидании эвакуации с поля боя

Российский боец с позывным «Мияги» целую неделю питался листьями и пил дождевую воду в ожидании эвакуации с поля боя. О том, как ему удалось выжить и самостоятельно прорваться к позициям Вооруженных сил РФ, мужчина рассказал журналистам RT.

В материале отмечается, что военнослужащий является уроженцем Алтайского края. По словам участника специальной военной операции (СВО), в один из дней ему довелось принять участие в штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время боевых действий «Мияги» занял одно из оставленных украинскими солдатами укреплений. Мужчина остался, чтобы удерживать позицию, пока его товарищи штурмовали другой опорный пункт ВСУ.

Но в результате бойцу пришлось провести в этой точке семь дней. Постоянно летавшие в небе украинские дроны не давали ему возможности свободно передвигаться, поэтому он ждал эвакуации.

Так как питаться было нечем, «Мияги» ел листья и пил дождевую воду. Как сказал солдат, иногда ему даже мерещилось, что в кустах стоят бутылки с питьевой водой.

«Будто понемногу сходил с ума», — вспомнил мужчина.

Он добавил, что на восьмой день решил самостоятельно прорваться к позициям ВС РФ. Военнослужащий преодолел зону поражения БПЛА шириной три километра и минное поле, в конце концов добравшись до сослуживцев. Теперь это событие «Мияги» считает своим вторым днем рождения.

Ранее военные медики извлекли из тела бойца ВС РФ неразорвавшийся боеприпас.