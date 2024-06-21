В 24-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что ситуация в городе Часов Яр в Донбассе «чрезвычайно тяжелая». Об этом говорится в сообщении на странице подразделения в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сообщаем, что подразделения 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра. Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно тяжелая», — говорится в заявлении.

19 июня комбат 3-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина «проигрывает войну» и проиграет ее окончательно, если не будет изменений.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские военнослужащие попали в «огневой мешок» в населенном пункте Карловка, расположенном на территории региона.

13 июня депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий заявил, что российские военнослужащие взяли под свой контроль 70% территории города Часова Яра. Населенный пункт находится в ДНР.

Ранее ВСУ перестали эвакуировать раненых с передовой в Часове Яре.