Глава МВД Украины заявил о невозможности демобилизации в стране

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о невозможности провести демобилизацию в стране из-за «просадки» фронта. Его слова приводит New Voice of Ukraine.

«Если мы демобилизуем тех людей, которые отслужили два года, то у нас просядет фронт и подразделения будут неполноценными», — заявил глава ведомства.

По его мнению, Украина для начала должна подготовить замену действующим частям, а те люди, которые сейчас проходят подготовку, будут готовы через несколько месяцев.

19 июня депутат Роман Костенко заявил, что в Верховной раде могут начать разработку проектов о демобилизации, если сохранится текущий темп мобилизации.

До этого депутат Верховной рады Роман Лозинский заявил, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста. По его мнению, снижение планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет было не последним. Депутат считает снижение возраста необходимым несмотря на то, что общество его не поддержит.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.