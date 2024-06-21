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Армения и еще две страны закупят у Франции 60 гаубиц Caesar

Армения, Хорватия и Эстония закупят у Франции 60 гаубиц Caesar

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Nexter

Армения, Хорватия и Эстония закупят у Франции в общей сложности 60 самоходных артиллерийских установок Caesar, которые Париж поставляет и Украине. Об этом сообщил глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X.

По словам министра, до этого несколько партнеров Франции заказали у страны 336 гаубиц. Лекорню подчеркнул, что новые контракты на закупку позволяют промышленности республики наращивать темпы производства оружия.

Комментируя поставки французских гаубиц Армении, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это еще один шаг, провоцирующий новый виток конфликта в Закавказье.

По ее словам, французские власти в данном случае не руководствуются интересами Еревана, они стремятся использовать противоречия внутри стран или между странами ради достижения собственных конъюнктурных целей.

Ранее в МИД РФ предупредили Армению, что западное оружие не помогает стабилизации.

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