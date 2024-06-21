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На Украине ведут переговоры о возвращении уклонистов из Европы

Глава МВД Украины Клименко: Киев ведет переговоры с ЕС о возвращении уклонистов

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Shutterstock/Mehaniq

Украина ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о возвращении в страну уклонистов, незаконно пересекших государственную границу. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, слова которого передает портал NV.ua.

«Каждая страна действует по законам и правилам Еврокомиссии. Поэтому переговоры относительно возможного возвращения наших граждан, если они нелегально пересекли границу, будут продолжаться и в дальнейшем», — заявил он.

Чиновник также добавил, что на границе Украины ежедневно задерживают десятки уклонистов, которые хотят нелегально попасть в ЕС.

18 июня британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что насильно мобилизованные украинцы из-за плохой подготовки не хотят участвовать в боевых действиях.

5 июня Министерство обороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши, которые находятся за границей, срочно вернулись на родину и встали на учет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве неизвестные разбили машину военного.

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