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Республика Адыгея подверглась атаке украинских дронов

Глава Адыгеи Кумпилов: при атаке украинских БПЛА на регион никто не пострадал

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали республику Адыгея в ночь на 21 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Мурат Кумпилов.

Он уточнил, что дроны упали на территории аула Козет и поселка Новое в Тахтамукайском районе. Еще одной целью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал расположенный в том же районе поселок городского типа Яблоновский, где в результате атаки оказалась повреждена кровля одного частного дома.

«Обязательно окажем семье помощь — соответствующее поручение дано главе района», — подчеркнул Кумпилов.

Глава республики Адыгея добавил, что никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на местах работают сотрудники всех оперативных служб.

В ночь на 20 июня нефтебаза в Тахтамукайском районе республики Адыгея подверглась атаке украинских дронов. После этого на объекте начался пожар, площадь которого составила 400 квадратных метров.

На место сразу прибыли представители экстренных служб, к утру им удалось ликвидировать возгорание. По предварительной информации, нефтебазу атаковали сразу четыре БПЛА.

Ранее в Краснодарском крае при атаке беспилотников ВСУ пострадали четыре человека.

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