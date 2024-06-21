Названо число БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ, уничтоженных ночью в Черном море

Российские военные в течение ночи пресекли несколько попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны страны.

По информации ведомства, за данный промежуток времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 70 украинских дронов в небе над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Более того, в северо-западной части Черного моря были уничтожены шесть беспилотных надводных аппаратов ВСУ. В заявлении уточняется, что украинские безэкипажные катера ликвидировала авиация Черноморского флота РФ. Но другие подробности не приводятся.

Также в Минобороны РФ отметили, что минувшей ночью в воздушном пространстве Краснодарского края нейтрализовали 43 украинских беспилотника. Еще один дрон сбили в Волгоградской области. В результате общее количество уничтоженных за это время БПЛА достигло 114.

Утром 21 июня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в небе над городом ликвидировали четыре дрона ВСУ. При этом в районе Монастырского шоссе из-за падения осколков летательных аппаратов загорелась трава.

Ранее украинский БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае.