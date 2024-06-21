Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Севастополе

Российские военные отражают атаку беспилотников в Крыму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

По предварительной информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Севастополе уже четыре беспилотника.

Развозжаев отметил, что в районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых беспилотников загорелась трава.

По данным спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из местных жителей не пострадал. Спасательные службы продолжают работу.

Этим же утром губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории региона была пресечена попытка атаки с применением беспилотного летательного аппарата. По его словам, БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами противовоздушной обороны.

Также 21 июня оперативный штаб сообщил о ночной атаке украинских дронов на три района Краснодарского края — Темрюкский, Ейский и Северский. Власти уточнили, что пострадавших нет только в Темрюкском и Ейском районах.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.