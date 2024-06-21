БПЛА уничтожили в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории региона была пресечена попытка атаки с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По его словам, БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации.

Он подчеркнул, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз заявил, что житель села Сушаны Климовского района Брянской области был ранен при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в населенном пункте предварительно повреждены шесть домовладений, также нарушено энергоснабжение.

Накануне глава администрации Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.