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Подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается

ICAN: идет подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании

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Министерство обороны РФ

Процесс подготовки к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается, на данный момент оружие пока не размещено на территории страны, заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. Об этом пишет РИА Новости.

В октябре ICAN заявила о наличии информации, свидетельствующей о намерениях США разместить ядерные боеголовки в Великобритании, дополнив уже имеющиеся сотни боеголовок в пяти европейских странах. Бернетт отметил, что, хотя подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании все еще продолжается и требует определенных усилий, сам факт развертывания этого оружия на данный момент не подтвержден.

Он также добавил, что начиная с 2021 года, Великобритания перестала быть прозрачной по отношению к своему ядерному арсеналу, его объему и уровню совершенства.

Тем временем США перебросили бомбардировщик на Гуам. B-1B прибыл для поддержки рутинных миссий, уточнило командование.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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