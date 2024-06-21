Подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается

Процесс подготовки к размещению ядерного оружия США в Великобритании все еще продолжается, на данный момент оружие пока не размещено на территории страны, заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. Об этом пишет РИА Новости.

В октябре ICAN заявила о наличии информации, свидетельствующей о намерениях США разместить ядерные боеголовки в Великобритании, дополнив уже имеющиеся сотни боеголовок в пяти европейских странах. Бернетт отметил, что, хотя подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании все еще продолжается и требует определенных усилий, сам факт развертывания этого оружия на данный момент не подтвержден.

Он также добавил, что начиная с 2021 года, Великобритания перестала быть прозрачной по отношению к своему ядерному арсеналу, его объему и уровню совершенства.

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