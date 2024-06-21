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Угнанный танк передали «Пятнашке»

Угнанный у ВСУ танк Т-64 передали на вооружение «Пятнашке»

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Пресс-служба Минобороны РФ

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев перешел на сторону РФ на танке Т-64, который был передан на вооружение интернациональной бригаде «Пятнашка». Об этом сообщает ТАСС.

Командир бригады, известный как Абхаз, отметил, что машина прибыла самостоятельно, и перед ее использованием проводится полная техническая проверка. Техники подчеркнули высокую скорострельность и проходимость танка, а также отметили преимущества динамической защиты корпуса.

Танк уже готов к боевым действиям и в ближайшие часы отправится на передовую. Его назвали в честь Максима Лихачева, чье имя уже выведено на дуле машины.

Лихачев сдался российским войскам под Донецком в конце мая, прибыв на украденном у ВСУ танке Т-64. Он родом из Краснодона Луганской Народной Республики.

Т-64 — советский средний танк, принятый на вооружение в 1966 году Армией СССР. Он был разработан в 1960—1967 годах в Харьковском конструкторском бюро машиностроения Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева. Серийно производился в 1963—1969 годах, за это время было построено 1192 машины.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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