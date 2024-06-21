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США перебросили бомбардировщик на Гуам

В Пентагоне рассказали о переброске бомбардировщика на Гуам

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U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon/ABACAPRESS.COM/Reuters

США перебросили бомбардировщик на Гуам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование Пентагона.

«Бомбардировщик B-1B прибыл для поддержки рутинных миссий», — говорится в сообщении командование.

Рокуэлл B-1 «Лансер» представляет собой сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он был разработан еще в 1970—80-х годах компанией Rockwell International. Состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 27 июля 1985 года. Создавался в качестве носителя ядерного оружия для замены B-52, но в начале 1990-х началось переоборудование самолетов B-1 для оснащения их обычными вооружениями.

В окончательной версии борта была реализована концепция маловысотного прорыва ПВО посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.

Также в июне США отменили запрет на поставки вооружений батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). До этого «Азову» было запрещено использовать американское оружие около 10 лет в связи с обвинениями в тяжких нарушениях прав человека. В частности, речь идет о «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядах» некоторых основателей бригады. Еще одной причиной введения ограничений стали обвинения в гуманитарных нарушениях.

Ранее США признали, что Россия эффективно применяет истребители на Украине.

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