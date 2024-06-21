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После атаки БПЛА на Кубань пострадали четыре человека, поврежден автовокзал

В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА пострадали четверо, поврежден автовокзал

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Haggardous50000/Shutterstock

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край четыре человека получили ранения. По информации оперштаба региона, в Краснодаре были повреждены котельная и автовокзал.

Как говорится в официальном сообщении, ночью 21 июня произошла массированная атака БПЛА на регион, в результате которой здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре получили повреждения.

Предварительно установлено, что четыре человека пострадали от обломков беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Украинские беспилотники атаковали Темрюкский, Ейский и Северский районы.

В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Пострадавших нет, постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры нет. На месте работают службы экстренного реагирования.

В Ейском районе после отражения атаки пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы. Подробная информация уточняется.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в поселке Афипском.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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