Показания Вернера Вехтера, сотрудника Имперского Министерства народного просвещения и пропаганды (ведомство Йозефа Геббельса), о подготовке нападения на Советский Союз рассекретила Федеральная служба безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Вехтер, арестованный 2 мая 1945 года в Берлине, в ходе допроса сообщил, что в конце 1940 года было решено начать войну против СССР в марте 1941 года — однако срок нападения был перенесен из-за задержек в ходе кампаний на Балканах. Вехтер сообщил, что для того, чтобы скрыть от немецкого населения и жителей западных стран планы нападения, по поручению Геббельса была разработана и проведена масштабная пропагандистская операция.

«Во-первых, агенты должны были сообщать, что по тайной статье договора с Советским Союзом, последний сдавал Германии в аренду на «90 лет Украину, а сам получал за это свободу рук против Англии и Индии». Во-вторых, по распоряжению Геббельса передавались слухи о якобы предстоящем визите Сталина и Молотова», — заявил на допросе Вехтер.

При помощи дезинформации в СМИ Геббельс также смещал фокус внимания с предстоящей операции «Барбаросса» на возможное нападение на территорию Англии.

Документ был рассекречен ФСБ накануне 83-й годовщины дня памяти и скорби.

8 мая ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне рассекретила документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа.