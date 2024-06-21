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Зеленский заявил о планах получить дополнительные системы Patriot

Зеленский: работаем с партнерами над дополнительными системами Patriot

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Lockheed Martin

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проработке вопроса с партнерами о дополнительных системах Patriot. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Он подчеркнул, что Киев активно готовится к отопительному сезону. В текущий момент восстанавливают все то, что возможно восстановить, а также строят комплексную защиту по инженерным сооружениям, системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Зеленский добавил, что Украина работает с партнерами над дополнительными системами Patriot.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США намерены поставлять Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересов других своих союзников.

Накануне США заключили контракт с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом более 330 млн долларов по производству высокоточных ракетных систем GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System), которые активно поставляются Вооруженным силам Украины. Выполнение заказа, как отмечается, рассчитано до 20 октября 2027 года.

Ранее в США не нашли доказательств использования помощи Украине не по назначению.

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