Российский актер погиб в бою на Украине

Российский актер Леонид Гусаров погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом в социальных сетях сообщает Жуковская детская школа искусств № 1, где Гусаров преподавал до конфликта на Украине театральное мастерство.

«Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, он считал, что защита Родины — это священный долг гражданина своей страны», — так отреагировали коллеги Гусарова на сообщение о его гибели в бою.

Гусаров окончил Иркутское театральное училище, играл в театрах Омска, Нижнего Новгорода и городов Подмосковья. Актер снимался в российском кино, зрители помнят его по роли в драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», а также хорроре «Споры» и сериале «Последний мент». Прощание с Гусаровым состоится в Жуковском в пятницу, 21 июня.

До этого на 71-м году жизни умер член Союза кинематографистов России, продюсер, режиссер и актер Леонид Биц.

Ранее на Украине умер советский и украинский актер Богдан Козак.