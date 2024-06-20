Российский беспилотник ликвидировал террористов в Сирии

Беспилотник российского производства «Форпост-Р» уничтожил террористов, готовящих теракт в Сирии. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

«За прошедшие сутки применением ударного разведывательного БПЛА «Форпост-Р» российского производства в сирийской пустыне в районе НПЗ «Фагдад» уничтожена группа боевиков, готовивших теракт на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии», — сообщил Попов.

По словам российского генерала, наиболее напряженная обстановка с боевыми действиями остается в районе Идлиба, где контроль над территорией оспаривают террористы из «ХТШ» и представители умеренной вооруженной оппозиции.

До этого Сирийская армия лишилась офицера в результате атаки дронов Израиля.

Атака дронов произошла около 07:00 (местное время, совпадает с московским).

Ранее сообщалось, что Белый дом отменил встречу представителей США и Израиля из-за упреков Нетаньяху.