Силы ПВО РФ отразили ракетную атаку в небе над Мелитополем

Система ПВО перехватила четыре украинские ракеты в воздушном пространстве над Мелитополем в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

«Над Мелитополем работает ПВО. По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Всего система ПВО Вооруженных сил России сбила четыре ракеты в небе над Мелитополем», — отмечается в сообщении.

Населению города ничего не угрожает, подчеркнули в администрации.

11 июня в городе Мелитополе в Запорожской области произошел взрыв.

В то же время на Украине в Винницкой области обесточены 218 тысяч абонентов 20 июня. Сообщается, что были обесточены жители 427 населенных пунктов области. На данный момент без света остаются более 7,2 тысячи в Киевской области.

До этого сообщалось, что в Сумской области Украины в ходе ночной атаки дронов ВС РФ был поврежден объект энергетики. По информации компании, из-за этого были обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс восстановления энергопотребления.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.