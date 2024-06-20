Путин не исключил поставок оружия в КНДР

Российская Федерация не исключает поставок вооружений Корейской Народно-Демократической Республике в рамках заключенных ранее договоренностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с КНДР, я и этого не исключаю», — заявил Путин.

Глава российского государства также сказал, что в ответ на поставки оружия на Украину Россия не исключает поставок оружия в другие страны.

«Пусть Запад думает, где оно окажется», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Южной Корее не о чем беспокоиться, так как Россия будет оказывать военную помощь КНДР только в случае внешней агрессии.

Также российский лидер заявил, что стратегические ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности.

Путин отметил, что удары Вооруженных сил Украины по территории России — это «близко к агрессии».

Ранее Путин раскрыл планы Вооруженных сил РФ на Харьков.