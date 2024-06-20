Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин не исключил поставок оружия в КНДР

Путин не исключил поставок оружия Северной Корее

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская Федерация не исключает поставок вооружений Корейской Народно-Демократической Республике в рамках заключенных ранее договоренностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с КНДР, я и этого не исключаю», — заявил Путин.

Глава российского государства также сказал, что в ответ на поставки оружия на Украину Россия не исключает поставок оружия в другие страны.

«Пусть Запад думает, где оно окажется», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Южной Корее не о чем беспокоиться, так как Россия будет оказывать военную помощь КНДР только в случае внешней агрессии.

Также российский лидер заявил, что стратегические ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности.

Путин отметил, что удары Вооруженных сил Украины по территории России — это «близко к агрессии».

Ранее Путин раскрыл планы Вооруженных сил РФ на Харьков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами