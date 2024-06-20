Путин предостерег Южную Корею от поставок летального оружия на Украину

Поставки Южной Кореей летального оружия в зону украинского конфликта будут ошибкой. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой», — сказал он.

Глава государства также выразил надежду, что этого не случится. Вместе с тем он отметил, что если это будет происходить, то тогда РФ будет принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи.

20 июня бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что Соединенные Штаты и Южная Корея должны отреагировать на договор России и КНДР поставками вооружений Украине.

До этого агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея планирует провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия на Украину. По его данным, заявление было сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи. Южная Корея оказывала гуманитарную помощь Украине, поставляла военные предметы нелетального характера.

Ранее в Германии призвали разрешить ВСУ бить западным оружием по всей России.