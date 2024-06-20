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Путин заявил о боевой готовности ядерных сил

Путин: стратегические ядерные силы РФ всегда в полной боевой готовности

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Стратегические ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности, заявил президент страны Владимир Путин журналистам. Его слова приводит ТАСС.

«Поэтому то, что делается сейчас в западных странах, нас мало беспокоит», — сказал также Путин.

При этом Москва за этими действиями внимательно наблюдает и в случае роста каких-либо угроз готова соответствующим образом и адекватно реагировать, подчеркнул российский лидер.

До этого заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявлял, что Россия может внести правки в документы по ядерному сдерживанию на фоне действий Соединенных Штатов и НАТО. При этом, по его словам, МИД не готов публично обсуждать то, какие именно изменения могут внести, чтобы привести ядерную доктрину в соответствие с текущими потребностями.

В начале июня президент США Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Штатами ядерного оружия. В них прописана необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала Китая, а также необходимость сдерживания Российской Федерации, Китая и Северной Кореи одновременно.

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