США перенаправят Украине ракеты к Patriot, а не сами системы

Соединенные Штаты приостановят выполнение заказов третьих стран на поставку ракет Patriot, а не самих систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы перенаправить их Украине. Об этом сообщает Financial Times.

»США приостанавливают поставку ракет-перехватчиков Patriot третьим странам, чтобы ускорить выполнение заказов для Украины», — сказано в сообщении.

Днем 20 июня сообщалось, что США намерены приостановить выполнение заказов на поставки систем ПВО Patriot от других стран для того, чтобы перенаправить их и ракеты к ним Украине.

В этот же день высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты не намерены передавать Киеву систему противовоздушной обороны Patriot из Польши.

Ранее Зеленский назвал обязанностью США поставки Украине эскадрилий истребителей.