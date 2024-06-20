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Британия поставила ВСУ танки с канцерогенной краской

Times: поставляемые ВСУ британские танки красились канцерогенной краской

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The Defence Science and Technology Laboratory

Британия до 2019 года покрывала танки Challenger 2, в том числе поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ), краской с содержанием шестивалентного хрома, который признан для людей канцерогеном. Об этом пишет The Times.

Использование этого хрома в производстве запретили директивой ЕС в 2003 году, но через три года был ратифицирован регламент ЕС о регулировании химических веществ, в рамках которого крайним сроком использования хроматов в краске был установлен январь 2019 года.

Отмечается, что Великобритания до последнего не прекращала использовать краску с опасным хромом для покрытия техники. У некоторых британских военных из-за этого развилась лимфома Ходжкина — онкологическое заболевание.

Британцы передали Киеву 14 танков Challenger 2, часть из них уже уничтожена.

9 мая стало известно, что Великобритания передает Вооруженным силам Украины неисправные танки Challenger 2, которые ломаются вскоре после использования.

Судя по опубликованному документу, Challenger 2 с заводским номером DS35AA ломался три раза за две недели. В частности, у британского танка вышли из строя два стартера и венец маховика. Именно эти детали для ремонта запросил временно исполняющий обязанности командира украинской воинской части Иван Шныр.

Ранее Украина получила танки Challenger 2 без дополнительной брони.

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