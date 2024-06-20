На Украине в Волынской области задержаны сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), которые вымогали деньги с работников критической инфраструктуры для продления брони от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Разоблачены главный и ведущий специалисты Владимир-Волынского ТЦК, которые требовали от трех сотрудников предприятия критической инфраструктуры $600 за беспрепятственное продление брони от мобилизации еще на шесть месяцев», — следует их сообщения.

До этого член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак заявил, что на Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией. По его мнению, украинские территориальные центры комплектования коррумпированы не меньше, чем власти страны. Дудчак добавил, что подобная ситуация является производной киевского режима. Он подчеркнул, что после увольнения одних коррупционеров на их место назначают других.

Политолог считает, что борьба с коррупцией на Украине привела только к увеличению сумм взяток.

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