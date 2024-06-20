Эксперт объяснил стремление США передать Киеву Patriot в первоочередном порядке

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал новость о том, что США приостановят заказы от других стран на системы Patriot из-за Украины. По его мнению, стремление Вашингтона передать Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) в первоочередном порядке связано с поставками истребителей F-16. Аналитик напомнил, что данный самолет и Patriot работают в единой информационной сети.

«Эта же информационная сеть завязана на средства разведки. То есть для того, чтобы применить F-16 на территории Украины, необходима четкая информация по воздушной обстановке и позиционирование самолета F-16, который будет работать без радиолокационных станций», — отметил эксперт.

Он добавил, что если Запад решится задействовать пилотов Североатлантического альянса для выполнения задач на Украине, им понадобится «стопроцентная гарантия собственной безопасности».

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, США намерены приостановить выполнение заказов на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от других стран для того, чтобы перенаправить их и ракеты к ним Украине.

Издание напоминает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял об обязательствах по поставке дополнительных систем ПВО Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ в настоящее время не обладает возможностями для предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

Ранее в NYT узнали о передаче Украине еще одной батареи ЗРК Patriot.