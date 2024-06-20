Суд продлил арест Тимуру Иванову

Басманный суд Москвы продлил арест экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о взятке. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Срок содержания под стражей продлен на три месяца — до 23 сентября 2024 года. Аналогичное решение суд принял в отношении другого фигуранта этого дела Сергея Бородина.

Судья Елена Ленская отметила в ходе заседания, что защита просила перевести Иванова под домашний арест.

До этого Тимур Иванов заявил в зале суда, что больше не является замминистра обороны. По его словам, должности он лишился после задержания.

Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в частности у него обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Он арестован до 23 июня. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово». Иванову грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину.

Сейчас чиновник находится в двухместной камере с соседом. Там есть телевизор и холодильник, раз в день арестантам положена прогулка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов владел автомобилями с дорогостоящими номерами.