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СБУ назвали виновными в атаке на объекты нефтяной инфраструктуры РФ

AP назвала СБУ виновными в атаке на объекты нефтяной инфраструктуры РФ

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Телеграм-канал «Типичный Энем»

Служба безопасности Уркаины является виновной в атаках на объекты нефтяной инфраструктуры России при помощи беспилотников. Об этом сообщает агентство Associated Press/ со ссылкой на анонимный источник.

«Ночные атаки беспилотников совершила Служба безопасности Украины, известная как СБУ, заявил представитель безопасности в Киеве», — следует из сообщения агентства.

При этом источник отметил, что речь идет об атаках на объекты в Адыгее и Тамбовской области.

До этого сообщалось, что на нефтебазе в Тамбовской области загорелись два резервуара, предположительно, после атаки беспилотника.

20 июня губернатор региона Максим Егоров сообщил, что рано утром на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области случился хлопок и возгорание резервуара, предположительно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Telegram-канал Baza также сообщает, что нефтебазу «Лукойла» в поселке Энем в Адыгее, по предварительным данным, атаковали с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.

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