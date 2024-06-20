Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале военный до смерти избил бойца СВО, которого нашел на лавочке у сауны

В Екатеринбурге военный получил 14 лет тюрьмы за избиение бойца СВО из-за телефона

close
100%
Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Екатеринбургский гарнизонный военный суд 24 апреля вынес приговор по делу о смерти участника СВО – его избил военнослужащий-контрактник. Как выяснила «Газета.Ru», пьяный рядовой Наумов увидел другого пьяного мужчину на скамейке около сауны, избил его кулаками и украл у него мобильный телефон, нож, паспорт и банковские карты.

Из приговора следует, что рядовой Наумов, проходящий службу по контракту в Екатеринбурге, выпил с сослуживцами по семь банок «Ягуара» и пошел гулять. Около сауны «Катюша» Наумов увидел лежавшего на скамейке военного, приехавшего из зоны СВО на похороны брата. Он напал на мужчину, когда тот отказался говорить ему пароль от своего телефона. Узнав код, Наумов добил лежавшего ногой по голове, забрал его вещи и ушел. Позже он пытался продать украденный телефон на 6 тыс. руб.

После нападения контрактника избитый боец СВО скончался в больнице, он получил разрыв селезенки, переломы почти 10 ребер и травмы мягких тканей. После его смерти китайским смартфоном продолжали пользоваться, а на имя мужчины пытались взять кредит.

Суд признал Наумова виновным по статьям о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Его приговорили к тюремному заключению в виде 14 лет колонии строгого режима. Также суд обязал военного компенсировать затраты на похороны в размере 210 тыс. руб. и выплатить сестрам погибшего по 800 тыс. руб. в качестве моральной компенсации.

Военный признал свою вину в избиении мужчины, но заявил, что совершил это из-за оскорблений в свой адрес и возникшего конфликта с потерпевшим.

Ранее в Хабаровске осудили военного за побеги из части и кражи у сослуживцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами