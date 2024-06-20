На Урале военный до смерти избил бойца СВО, которого нашел на лавочке у сауны

Екатеринбургский гарнизонный военный суд 24 апреля вынес приговор по делу о смерти участника СВО – его избил военнослужащий-контрактник. Как выяснила «Газета.Ru», пьяный рядовой Наумов увидел другого пьяного мужчину на скамейке около сауны, избил его кулаками и украл у него мобильный телефон, нож, паспорт и банковские карты.

Из приговора следует, что рядовой Наумов, проходящий службу по контракту в Екатеринбурге, выпил с сослуживцами по семь банок «Ягуара» и пошел гулять. Около сауны «Катюша» Наумов увидел лежавшего на скамейке военного, приехавшего из зоны СВО на похороны брата. Он напал на мужчину, когда тот отказался говорить ему пароль от своего телефона. Узнав код, Наумов добил лежавшего ногой по голове, забрал его вещи и ушел. Позже он пытался продать украденный телефон на 6 тыс. руб.

После нападения контрактника избитый боец СВО скончался в больнице, он получил разрыв селезенки, переломы почти 10 ребер и травмы мягких тканей. После его смерти китайским смартфоном продолжали пользоваться, а на имя мужчины пытались взять кредит.

Суд признал Наумова виновным по статьям о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Его приговорили к тюремному заключению в виде 14 лет колонии строгого режима. Также суд обязал военного компенсировать затраты на похороны в размере 210 тыс. руб. и выплатить сестрам погибшего по 800 тыс. руб. в качестве моральной компенсации.

Военный признал свою вину в избиении мужчины, но заявил, что совершил это из-за оскорблений в свой адрес и возникшего конфликта с потерпевшим.

Ранее в Хабаровске осудили военного за побеги из части и кражи у сослуживцев.