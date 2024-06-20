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Вопрос о продлении срока ареста экс-замглавы Минобороны рассмотрят в закрытом режиме

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста Иванову

Басманный районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайств органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и второго фигуранта по делу Сергея Бородина. Об этом пишет Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении срока ареста Тимуру Иванову.

18 июня сообщалось, что бывший замминистра обороны покупал госномера для автомобилей за 6 млн рублей, чтобы обозначить свой статус в обществе.

Тимура Иванова задержали 23 апреля, суд на следующий день отправил его в московское СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Его обвинили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сам он отрицает вину. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас чиновник находится в двухместной камере с соседом. Там есть телевизор и холодильник, раз в день арестантам положена прогулка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Иванов может получать посылки с маркетплейса в «Лефортово».

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