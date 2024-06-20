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На Украине могут начать призывать в ряды ВСУ медиков

Минздрав Украины: бронь медиков является условной и может быть отменена

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, комментируя в интервью «Би-би-си» скандалы с попытками мобилизовать медработников, заявил, что бронь для медработников от мобилизации может быть отменена.

По словам Ляшко, бронь является условной. Медработники являются военнообязанными во время действия военного положения, которое введено на Украине. Они должны оказывать медицинскую помощь и военнослужащим.

«То, что мы их бронируем — это условное бронирование», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что бронирование является частью работы с минобороны Украины.

До этого депутат Верховной рады Украины Егор Чернев сообщил, что комитет парламента по вопросам национальной безопасности рассматривает возможность сокращения полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов).

Инициатива появилась из-за многочисленных конфликтов граждан страны с сотрудниками ТЦК. Один из подобных случаев произошел в Одессе, где работники военного комиссариата пытались мобилизовать прибывших по вызову врачей скорой помощи.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.

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