В зоне ответственности «Севера» ВСУ за сутки потеряли до 290 военных

Подразделения российской группировки войск «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны украинских войск, нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны в ежедневной сводке о специальной военной операции.

Российское ведомство отметило, что украинские войска потеряли до 290 солдат и пусковую установку РСЗО М142 HIMARS американского производства.

«Нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Тихого, Волчанска, Глубокого и Липцев в Харьковской области», — отмечается в сводке.

В результате этого украинские военные также лишились трех автомобилей, пусковой установки РСЗО М142 HIMARS американского производства, 155-мм гаубицы Panzerhaubitze-2000 немецкого производства, двух 152-мм гаубиц Д-20, 122-мм гаубицы Д-30 и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские военные провели групповой ракетный удар по объектам энергетики Украины, которые помогают производить вооружение и военную технику для ВСУ.

Ранее появилось видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ.