Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Невское в ЛНР, Синьковка в Харьковской области и Григоровка в ДНР. Всего российские войска отразили две контратаки украинских подразделений.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 500 человек личного состава, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 из США, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 105-мм орудие М119 производства США, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Кроме того, российские войска уничтожили два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины на территории Курской области.

Также министерство энергетики Украины сообщало, что порядка 218 тысяч абонентов остались без света в Винницкой области после того, как в регионе был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.