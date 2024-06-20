На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило издание «Страна».

По данным журналистов, тревогу объявили из-за взлета в небо российского истребителя МиГ-31К.

В этот же день в подконтрольном Киеву городе Херсоне раздались взрывы. Незадолго до этого сообщалось, что линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены в Киевской области.

Утром 20 июня национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.