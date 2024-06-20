Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили РСЗО хорватского производства в Донбассе

МО РФ: российские военные уничтожили РСЗО RAK SA-12 и склады с боеприпасами ВСУ

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Российские войска ударили по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике, уничтожив РСЗО RAK SA-12 хорватского производства, а также пять складов с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что военные группировки «Юг» продвинулись в регионе и поразили личный состав, а также технику 24-й, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Часов Яром, Константиновкой и Кураховкой. Параллельно была отражена атака солдат 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск.

Помимо РСЗО производства Хорватии и пяти складов, противник лишился около 785 солдат, станции РЭБ, пяти бронемашин, гаубицы FH-70 британского производства, орудия L-119 британского выпуска, трех гаубиц Д-20 и 17 автомобилей.

В ночь на 20 июня российские военные провели групповой ракетный удар по объектам энергетики Украины, которые помогают производить вооружение и военную технику для ВСУ. По данным «Укрэнерго», оказались повреждены объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях.

Ранее стало известно, что в Херсоне пропал свет.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами