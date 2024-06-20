ВС РФ уничтожили РСЗО хорватского производства в Донбассе

Российские войска ударили по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике, уничтожив РСЗО RAK SA-12 хорватского производства, а также пять складов с боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что военные группировки «Юг» продвинулись в регионе и поразили личный состав, а также технику 24-й, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Часов Яром, Константиновкой и Кураховкой. Параллельно была отражена атака солдат 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск.

Помимо РСЗО производства Хорватии и пяти складов, противник лишился около 785 солдат, станции РЭБ, пяти бронемашин, гаубицы FH-70 британского производства, орудия L-119 британского выпуска, трех гаубиц Д-20 и 17 автомобилей.

В ночь на 20 июня российские военные провели групповой ракетный удар по объектам энергетики Украины, которые помогают производить вооружение и военную технику для ВСУ. По данным «Укрэнерго», оказались повреждены объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях.

Ранее стало известно, что в Херсоне пропал свет.