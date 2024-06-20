Российские военные за сутки сбили 74 беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 74 украинских беспилотника и 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

До этого российские бойцы за сутки поразили пункты управления трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В заявлении Минобороны отмечается, что боевую задачу выполнили ракетные войска и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ. Им содействовали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерия.

«Нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, за данный промежуток времени солдаты ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в 124 районах боевых действий.

В начале июня в Минобороны РФ сообщили, что расчеты FPV-дронов спецназа группировки российских войск «Центр» с начала боевых действий уничтожили свыше сотни единиц техники ВСУ, в том числе танки Abrams и Leopard.

Ранее расчеты дронов в составе ВС РФ уничтожили блиндажи украинских военных на одном из направлений.