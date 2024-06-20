Россия нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины

Российские военные провели групповой ракетный удар по объектам энергетики Украины, которые помогают производить вооружение и военную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили журналистам в Минобороны России, эти действия стали ответом на атаки Киева на энергетические объекты внутри России.

«Вооруженными силами (ВС) России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотниками», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, ракеты были направлены по объектам энергетики Украины, обеспечивающим военное производство для ВСУ.

В Минобороны заверили, что цели удара достигнуты, а все назначенные объекты в ходе атаки были поражены.

Утром 20 июня «Укрэнерго» сообщала о повреждениях после российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры. По данным энергетической компании, пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях.

Ранее появилось видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ.