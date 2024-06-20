Стало известно, когда корабль «Иван Рогов» будет готов к испытаниям в море

Десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», который в данный момент строят в Керчи на судостроительном заводе «Залив», будет готов к испытаниям до конца 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«УДК «Иван Рогов» будет полностью готов к циклу заводских и ходовых испытаний в море до конца 2027 года. Работы на заказе ведутся согласно утвержденному графику, без каких-либо критических сбоев. У нас есть уверенность, что корабль будет сдан заказчику осенью 2028 года», — следует из сообщения.

До этого генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков заявил, что проходящий глубокую модернизацию тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в ноябре 2024 года. По словам Пучкова, генеральный график ремонта крейсера определяет порядок и сроки проведения испытаний. После того, как в ноябре этого года завершится весь комплекс швартовных испытаний, корабль впервые выйдет в море. Сейчас все работы на крейсере выполняются с соблюдением сроков генерального графика.

Пучков отметил, что в соответствии с техническим проектом устаревшие системы и комплексы «Адмирала Нахимова» будут заменены на современные образцы вооружения и военной техники, соответствующие по своим характеристикам облику корабля четвертого поколения.

Ранее были названы сроки возвращения авианосца «Адмирал Кузнецов» в состав ВМФ.