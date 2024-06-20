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Российские военные уничтожили украинский миномет и терминал «Старлинк»

Бойцы ВС РФ поразили украинский миномет и терминал «Старлинк» под Артемовском

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Sofiia Gatilova/Reuters

Российские бойцы отряда «Пламя» Добровольческого корпуса в составе южной группировки войск поразили замаскированный миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) и терминал спутниковой связи «Старлинк» на артемовском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

В распоряжении агентства появилось видео атаки. На кадрах видно, как оператор дрона-разведчика замечает недалеко от опушки леса замаскированный миномет, после чего его поражает пара FPV-дронов. На самой опушке находился терминал «Старлинк», его уже поразили огнем артиллерии.

Также на видео несколько дронов-камикадзе поразили окопы и блиндажи ВСУ.

19 июня российские войска при помощи тактической авиации, беспилотников и артиллерии нанесли поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что группировка войск «Днепр» Вооруженных сил России поразила формирования трех бригад территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях.

Отмечается, что поражения были нанесены 128-й горно-штурмовой бригаде, 37-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в населенных пунктах Дарьевка, Осокоровка и Нестерянка.

Ранее российские войска продвинулись в Харьковской области.

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Операция на Украине
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