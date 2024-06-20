В Херсонской области объявлена ракетная опасность

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в Скадовском муниципальном округе объявлена ракетная опасность.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность», — говорится в сообщении.

Сальдо призвал местных жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на всей территории региона утром 20 июня объявлена ракетная опасность. Он призвал граждан спуститься в подвалы и находиться там до отбоя ракетной опасности.

Также Киевская областная военная администрация сообщала, что линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены в Киевской области.

Утром 20 июня национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Херсоне раздались взрывы.