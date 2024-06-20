В Курской области средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что летательный аппарат сбили в 10:10 мск. Таким образом военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам России, отметили в Минобороны.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью над Покровским районом региона был сбит беспилотник самолетного типа. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На месте инцидента находятся оперативные службы и правоохранительные органы.

Также утром 20 июня в Тамбовской области произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. По словам главы региона Максима Егорова, ЧП, предположительно, произошло в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Ранее ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.