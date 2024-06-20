В Одессе объявили в розыск автомобиль, который «прокатил на капоте» сотрудников военкомата

В Одессе объявили в розыск автомобиль, который утром 20 июня «прокатил на капоте» сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в России). Видео с инцидентом опубликовало украинское издание «Страна».

По словам очевидцев, водитель попытался уехать, когда его машину окружили военкомы. В итоге один сотрудник оказался на капоте, второй пытался на ходу заскочить в салон через пассажирскую дверь, а третий лез в машину через окно.

6 июня депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко заявил, что в определенных случаях представители территориальных центров комплектования имеют право применять силу по отношению к гражданам. Речь идет о ситуациях, когда жители страны отказываются выполнять их законные требования в рамках мобилизации населения.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила заменить мужчин, работающих в территориальных центрах комплектования, военнообязанными женщинами. Как она сказала, таким образом власти смогут высвободить мужчин для службы в боевых частях.

Ранее на Украине рассказали, кто может доставлять в военкомат военнообязанных.